Sociedade | 24-01-2026 00:07

Degradada Ponte da Panela interdita ao trânsito

Interdição vai manter-se por alguns dias, informou a Câmara de Santarém.

A Câmara de Santarém informou que a Ponte da Panela, que assegura a ligação entre a Freguesia de São Vicente do Paul e a Freguesia de Vale de Figueira encontra-se temporariamente interdita à circulação.

Segundo a autarquia, a interdição mantém-se até ao início da próxima semana, sendo necessária para a realização de trabalhos de manutenção na estrutura da ponte, visando garantir a segurança de pessoas e bens.

Durante este período, a Câmara de Santarém solicita à população que recorra a percursos alternativos, respeite a sinalização e as indicações no local e planeie as suas deslocações, de forma a minimizar constrangimentos

“Lamentamos os incómodos causados por esta situação temporária, necessária para garantir a segurança e fiabilidade da infraestrutura”, diz o município.
O mau estado dessa ponte sobre a linha ferroviária do Norte foi objecto de notícias recentes publicadas em O MIRANTE.

