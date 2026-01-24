Degradada Ponte da Panela interdita ao trânsito

A Câmara de Santarém informou que a Ponte da Panela, que assegura a ligação entre a Freguesia de São Vicente do Paul e a Freguesia de Vale de Figueira encontra-se temporariamente interdita à circulação.

Segundo a autarquia, a interdição mantém-se até ao início da próxima semana, sendo necessária para a realização de trabalhos de manutenção na estrutura da ponte, visando garantir a segurança de pessoas e bens.

Durante este período, a Câmara de Santarém solicita à população que recorra a percursos alternativos, respeite a sinalização e as indicações no local e planeie as suas deslocações, de forma a minimizar constrangimentos

“Lamentamos os incómodos causados por esta situação temporária, necessária para garantir a segurança e fiabilidade da infraestrutura”, diz o município.

O mau estado dessa ponte sobre a linha ferroviária do Norte foi objecto de notícias recentes publicadas em O MIRANTE.