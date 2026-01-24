uma parceria com o Jornal Expresso
24/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 24-01-2026 21:00

Dois anos depois Arruda dos Vinhos já pode ter duas farmácias

Dois anos depois Arruda dos Vinhos já pode ter duas farmácias
foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Depois de quase dois anos, já há concurso aberto para a instalação de uma segunda farmácia na vila de Arruda dos Vinhos. Em causa estava uma incoerência normativa entre duas portarias legais, num exemplo flagrante de como a burocracia nacional pode dar dores de cabeça à comunidade.

Ao fim de quase dois anos de avanços e recuos, está finalmente lançado o procedimento concursal para a instalação de uma segunda farmácia em Arruda dos Vinhos, que era considerada uma necessidade pela comunidade e uma aspiração antiga na vila. Arruda dos Vinhos, recorde-se, é um dos concelhos com menor rácio de farmácias por habitante: apenas duas para 15 mil pessoas.
Em causa estava uma distância de pouco mais de 150 metros. A comunidade, a Misericórdia de Arruda dos Vinhos e até a câmara municipal têm defendido a necessidade de criar mais oferta farmacêutica na vila mas a questão burocrática manteve o processo parado há dois anos.
Em causa, recorde-se, esteve uma incoerência normativa entre duas portarias legais, uma que exigia uma distância mínima de 350 metros entre farmácias em casos de transferência de instalações, e uma outra que impunha esse limite nos 500 metros. Embora a localização proposta para a nova farmácia - nas imediações do Intermarché - cumpra ambos os critérios, por se encontrar a mais de 500 metros da farmácia já existente, a indefinição legislativa impedia a abertura do concurso.
O Infarmed, autoridade nacional do medicamento e produtos de saúde, deliberou, em Dezembro de 2023, lançar o concurso para atribuição de uma segunda licença para Arruda dos Vinhos mas o processo estagnou devido a essa divergência de 150 metros entre os dois diplomas legais e a localização proposta. O processo só avançou depois de uma revisão legislativa ser feita e publicada em Diário da República. Neste momento o concelho de Arruda dos Vinhos tem apenas duas farmácias: uma disponível na sede de concelho e outra em Arranhó. Existem também algumas parafarmácias mas sem habilitação legal para vender medicamentos sujeitos a receita médica.
Agora o processo foi oficialmente desbloqueado pelo Infarmed e encontra-se concluído o enquadramento jurídico necessário para avançar a instalação de uma nova farmácia no concelho, anunciou o presidente do município, Carlos Alves, na última reunião de câmara. Segundo o autarca, o conselho directivo do Infarmed já deu indicações para que o concurso público de instalação da nova farmácia no concelho possa avançar, estando o processo em fase de nomeação de júri e preparação das peças concursais.
“É um passo determinante para melhorar as respostas à população e uma necessidade há muito sentida pelos munícipes. A câmara continuará a acompanhar todas as fases do processo e reconhecemos que o concelho apresenta um rácio de farmácias por habitante inferior à media nacional. Por isso a chegada de uma nova farmácia é uma prioridade”, defendeu o autarca.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar