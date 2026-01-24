EN365 cortada entre Vale de Figueira e Pombalinho devido à subida das águas

A Protecção Civil Municipal de Santarém informou que a Estrada Nacional (EN) 365, que liga a freguesia de Vale de Figueira (Santarém) à freguesia de Pombalinho (Golegã), encontra-se interditada ao tráfego rodoviário, devido à submersão da via.

“Por motivos de segurança, não é possível a circulação no referido troço até que estejam reunidas as condições adequadas para a sua reabertura”, informa o município, que apela à população para não tentar atravessar a via inundada, quer a pé quer de viatura, respeitar toda a sinalização existente no local, utilizar percursos alternativos e cumprir as indicações das autoridades.

A evolução do nível das águas está a ser acompanhada pelas entidades competentes, sendo a via reaberta assim que estejam garantidas as condições de segurança, refere a mesma entidade.