24/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 24-01-2026 16:42

Município de Abrantes encerra antiga EN358-2 por motivos de segurança

chuva mau tempo
Decisão prende-se com a possibilidade de derrocadas de taludes ao longo do troço.

A Câmara Municipal de Abrantes procedeu ao encerramento da antiga EN358-2, via desclassificada que liga Martinchel a Constância, junto ao rio Zêzere, a partir das 20h00 de sexta-feira, 23 de Janeiro, por razões de segurança. De acordo com um comunicado do município, a decisão prende-se com a possibilidade de derrocadas de taludes ao longo daquele troço, uma situação que pode agravar-se face à previsão de condições meteorológicas adversas.

O encerramento tem carácter preventivo e visa salvaguardar a segurança de pessoas e bens. A autarquia informa que a situação está a ser acompanhada de forma permanente, sendo a reabertura da via apenas efectuada quando estiverem novamente reunidas todas as condições de segurança.

