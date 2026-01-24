uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 24-01-2026 15:29

Muro tomba para dentro de quintal no Vale de Santarém

FOTO DR
Mau estado do muro já tinha sido reportado à Câmara de Santarém por diversas vezes e tinha motivado, inclusivamente, uma vistoria técnica.

O mau tempo que se fez sentir durante o dia de sexta-feira, 23 de Janeiro, causou a queda de um muro para o interior do quintal de uma habitação no Vale de Santarém. A moradora, Fátima Reis, deu conta nas redes sociais do susto que sentiu, referindo que o mau estado do muro já tinha sido reportado à Câmara de Santarém por diversas vezes e tinha motivado, inclusivamente, uma vistoria técnica.

“E nós a viver neste medo constante. Pois foi mesmo agora que aconteceu a tragédia. Por sorte não estava ninguém no quintal, nem os animais, porque estava a chover”, desabafou a moradora no Facebook, apontando o dedo ao município, a quem pertence o muro que desabou.

Contactado por O MIRANTE, o vice-presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campos, que tutela o pelouro da Protecção Civil, confirmou a ocorrência na noite de sexta-feira, referindo que não causou danos pessoais nem em propriedade alheia.

A situação está sinalizada e vai ser intervencionada na segunda-feira pelos serviços municipais.

