Sociedade | 24-01-2026 12:00

PSP deteve três homens por crimes rodoviários em Vila Franca de Xira e Alhandra

Um dos homens, embriagado ao volante, foi interceptado a fazer manobras perigosas junto ao Hospital Vila Franca de Xira.

Três homens, com idades entre os 28 e os 50 anos, foram detidos pela Polícia de Segurança Pública nos dias 19 e 20 de Janeiro, pela prática de diversos crimes rodoviários praticados nas freguesias de Alhandra e Vila Franca de Xira.
No dia 19 de Janeiro, em Alhandra, foi detido um homem de 28 anos pelo crime de condução sem habilitação legal. A detenção ocorreu no âmbito de uma acção de fiscalização rodoviária aleatória, durante a qual o condutor admitiu não possuir qualquer documento que o habilitasse à condução de veículos a motor, conforme previsto na legislação rodoviária.
Ainda no mesmo dia, na freguesia de Vila Franca de Xira, a PSP deteve outro homem, de 50 anos, pelo crime de condução sob influência do álcool. O indivíduo foi interceptado após ter efectuado manobras perigosas nas imediações do Hospital Vila Franca de Xira. Submetido ao teste de alcoolémia, acusou uma taxa de 2,09 gramas de álcool por litro de sangue, valor bastante acima do limite legal permitido. E no dia seguinte, segundo a PSP, em Alhandra, foi detido um homem de 43 anos pelo crime de desobediência. Durante uma operação de fiscalização rodoviária, os agentes verificaram que o condutor circulava com uma viatura que se encontrava apreendida, situação que motivou a sua detenção imediata. Em todos os casos os detidos foram libertados e notificados para comparecer nos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, Instância Local de Vila Franca de Xira. A PSP reafirma que continuará a desenvolver acções de fiscalização e prevenção, com o objectivo de combater este tipo de práticas criminais, tendo em conta o impacto negativo que representam para o sentimento de segurança da comunidade e os riscos que comportam para os utentes da via pública e para os próprios condutores.
