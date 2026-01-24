uma parceria com o Jornal Expresso
24/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 24-01-2026 19:59

Um morto em colisão entre velocípede e ligeiro de mercadorias em Samora Correia

Um acidente rodoviário ocorrido ao final da tarde, em Samora Correia, provocou a morte de uma pessoa, na sequência de uma colisão entre um velocípede e um veículo ligeiro de mercadorias, junto ao quartel dos bombeiros da localidade.

Uma colisão entre um velocípede e um veículo ligeiro de mercadorias provocou um morto, na tarde de sábado, 24 de Janeiro, numa estrada nas imediações do quartel dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, no concelho de Benavente.
Fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Protecção Civil indicou a O MIRANTE que o alerta para o acidente foi dado às 18h02, tendo sido mobilizados para o local meios dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Vila Franca de Xira, bem como efectivos da Guarda Nacional Republicana.
À chegada dos meios de socorro, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, não tendo sido possível reverter a situação, com o óbito a ser declarado no local pelo médico da VMER.
No teatro das operações estiveram envolvidos 10 operacionais, apoiados por cinco veículos, encontrando-se as circunstâncias do acidente a ser apuradas pela GNR.
