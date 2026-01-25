uma parceria com o Jornal Expresso
25/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 25-01-2026 12:00

Demora no estudo de tráfego divide executivo do Entroncamento

Estudo de tráfego e a revisão da sinalética voltaram a estar em debate na reunião de câmara do Entroncamento, com a oposição a criticar a demora no processo e o executivo a admitir que o município ainda aguarda o orçamento para avançar com o trabalho.

O estudo de tráfego e a revisão da sinalética voltaram a estar em destaque na reunião de câmara do Entroncamento, com críticas da oposição à demora no processo e a garantia do presidente de que a situação está a ser analisada. O vereador Rui Madeira (PSD) questionou o executivo sobre a realização do estudo de tráfego, lembrando que se trata de um assunto que se arrasta há vários anos e defendendo a necessidade de existirem datas concretas para a sua concretização. O autarca sublinhou a importância do estudo para o desenvolvimento futuro da cidade, salientando a necessidade de caracterizar a situação actual do tráfego de forma a identificar intervenções prioritárias.
Também o vereador Ricardo Antunes (PS) chamou a atenção para os problemas existentes na sinalética, referindo que alguns sinais continuam a indicar a antiga localização da esquadra da PSP, o que causa dificuldades de orientação e condiciona a circulação, tanto para os munícipes como para quem visita a cidade.
Na resposta, o presidente da câmara, Nelson Cunha (CH), explicou que já reuniu com uma empresa que se encontra a desenvolver o estudo de tráfego, estando o município a aguardar a apresentação do respetivo orçamento. O autarca reconheceu que se trata de um problema antigo, mas afirmou que o executivo pretende avançar com o estudo o mais rapidamente possível, tendo em conta a sua relevância para a organização da cidade e para a articulação entre as diferentes zonas urbanas.
