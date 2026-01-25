uma parceria com o Jornal Expresso
25/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 25-01-2026 16:26

GNR detém estrangeiro em Fátima por permanência ilegal

A GNR deteve um cidadão estrangeiro em Fátima por permanência ilegal em Portugal, numa operação que fiscalizou 37 estrangeiros e resultou ainda na notificação de seis pessoas para abandono voluntário do país.

A Guarda Nacional Republicana deteve um cidadão estrangeiro por permanência ilegal em território nacional e notificou outros seis para abandono voluntário do país, durante uma acção de fiscalização realizada em Fátima, no concelho de Ourém. Segundo comunicado do Comando Territorial de Santarém da GNR, a operação foi desenvolvida pelo Destacamento Territorial de Tomar, com o apoio da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras, e teve como objectivo a prevenção do tráfico de seres humanos, da exploração laboral e de outras violações dos direitos humanos.
No decorrer da acção foram fiscalizados 37 cidadãos estrangeiros. Um deles acabou por ser detido por se encontrar em situação ilegal em Portugal, tendo sido presente ao Tribunal Judicial de Ourém. Foi emitido um mandado de condução para um centro de acolhimento temporário, onde poderá permanecer até 60 dias enquanto decorre o processo de expulsão. Durante a fiscalização foram ainda emitidas seis notificações para abandono voluntário do território nacional e levantados seis autos de contraordenação por excesso de permanência. A operação contou com o apoio de elementos da saúde pública de Ourém e Leiria, bem como da acção social da Câmara Municipal de Ourém. A GNR reforça a importância da denúncia de situações suspeitas de tráfico de seres humanos junto das autoridades, de forma a garantir a protecção das populações mais vulneráveis.

