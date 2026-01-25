Legionella encerra balneários em Samora Correia e Benavente

A Câmara Municipal de Benavente encerrou preventivamente vários balneários de equipamentos desportivos do concelho após a detecção da bactéria legionella, situação que já tinha ocorrido “no passado recente” no pavilhão gimnodesportivo do Porto Alto, revelou o vereador Paulo Abreu. Segundo o autarca, a presença da bactéria foi identificada no balneário feminino do ginásio da Escola Básica e Secundária Professor João Fernandes Pratas, em Samora Correia, bem como na camarata norte, no balneário do lado mais antigo e no balneário dos árbitros do Complexo Desportivo dos Camarinhais, em Benavente.

“Assim que tivemos conhecimento do relatório, comunicámos de imediato à delegada de saúde e encerrámos os espaços”, afirmou Paulo Abreu, explicando que o município cumpre um plano de monitorização semestral, com dois registos anuais, e que as medidas a adoptar variam consoante o grau de risco identificado. Após o encerramento, os serviços municipais procederam às desinfecções dos espaços afectados, seguindo as directivas da autoridade de saúde. Apesar disso, os locais mantêm-se condicionados. No caso do ginásio da escola de Samora Correia, as aulas podem decorrer, mas o balneário feminino permanece encerrado.

De acordo com o vereador, a mais recente avaliação ocorreu no dia 9 de Janeiro, aguardando-se os resultados laboratoriais, que habitualmente demoram entre 10 a 15 dias a ser conhecidos. “Depois disso, é necessário aguardar cerca de um mês para que possam ser levantadas todas as restrições e permitida a utilização plena dos espaços”, acrescentou.

A autarquia está, entretanto, a rever os procedimentos internos sempre que é detectada legionella, incluindo a actualização do regulamento e a definição de novas orientações operacionais. Está igualmente prevista formação específica para os funcionários municipais responsáveis pela limpeza e manutenção destes equipamentos, com o objectivo de reforçar a prevenção e reduzir o risco de ocorrências futuras.

As análises laboratoriais detectaram primeiro a presença da bactéria no Complexo Desportivo dos Camarinhais e, posteriormente, no ginásio da escola de Samora Correia, indicou ainda o vereador. No final de Setembro de 2025, os balneários de outro equipamento do concelho, no caso o pavilhão gimnodesportivo da Escola EB 2,3 do Porto Alto, foram também encerrados devido à presença de vestígios de legionella.