uma parceria com o Jornal Expresso
25/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 25-01-2026 10:00

Legionella encerra balneários em Samora Correia e Benavente

Legionella balneários encerrados
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A detecção da bactéria legionella em balneários de equipamentos municipais levou a Câmara de Benavente a activar os procedimentos de saúde pública, com o encerramento preventivo de vários espaços e a adopção de medidas de desinfecção e controlo.

A Câmara Municipal de Benavente encerrou preventivamente vários balneários de equipamentos desportivos do concelho após a detecção da bactéria legionella, situação que já tinha ocorrido “no passado recente” no pavilhão gimnodesportivo do Porto Alto, revelou o vereador Paulo Abreu. Segundo o autarca, a presença da bactéria foi identificada no balneário feminino do ginásio da Escola Básica e Secundária Professor João Fernandes Pratas, em Samora Correia, bem como na camarata norte, no balneário do lado mais antigo e no balneário dos árbitros do Complexo Desportivo dos Camarinhais, em Benavente.
“Assim que tivemos conhecimento do relatório, comunicámos de imediato à delegada de saúde e encerrámos os espaços”, afirmou Paulo Abreu, explicando que o município cumpre um plano de monitorização semestral, com dois registos anuais, e que as medidas a adoptar variam consoante o grau de risco identificado. Após o encerramento, os serviços municipais procederam às desinfecções dos espaços afectados, seguindo as directivas da autoridade de saúde. Apesar disso, os locais mantêm-se condicionados. No caso do ginásio da escola de Samora Correia, as aulas podem decorrer, mas o balneário feminino permanece encerrado.
De acordo com o vereador, a mais recente avaliação ocorreu no dia 9 de Janeiro, aguardando-se os resultados laboratoriais, que habitualmente demoram entre 10 a 15 dias a ser conhecidos. “Depois disso, é necessário aguardar cerca de um mês para que possam ser levantadas todas as restrições e permitida a utilização plena dos espaços”, acrescentou.
A autarquia está, entretanto, a rever os procedimentos internos sempre que é detectada legionella, incluindo a actualização do regulamento e a definição de novas orientações operacionais. Está igualmente prevista formação específica para os funcionários municipais responsáveis pela limpeza e manutenção destes equipamentos, com o objectivo de reforçar a prevenção e reduzir o risco de ocorrências futuras.
As análises laboratoriais detectaram primeiro a presença da bactéria no Complexo Desportivo dos Camarinhais e, posteriormente, no ginásio da escola de Samora Correia, indicou ainda o vereador. No final de Setembro de 2025, os balneários de outro equipamento do concelho, no caso o pavilhão gimnodesportivo da Escola EB 2,3 do Porto Alto, foram também encerrados devido à presença de vestígios de legionella.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar