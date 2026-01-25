uma parceria com o Jornal Expresso
25/01/2026

Sociedade | 25-01-2026 18:00

Projecto MARIA junta municípios para reforçar apoio às vítimas de violência doméstica

Combate à violência doméstica no Médio Tejo esteve em foco numa reunião que juntou a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género às 11 estruturas municipais de atendimento à vítima da região do Médio Tejo, num momento de avaliação do trabalho desenvolvido e de reflexão sobre os desafios no terreno.

A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) reuniu-se na quarta-feira, 21 de Janeiro, na sede da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo, com as 11 estruturas municipais de atendimento à vítima da região, conhecidas como Espaços M, para avaliar a resposta prestada às vítimas de violência doméstica e de género. A reunião serviu para fazer um balanço do trabalho desenvolvido no terreno, identificar constrangimentos, partilhar boas práticas entre os municípios e analisar dados estatísticos relativos ao acompanhamento das vítimas.
O encontro decorreu no âmbito do projecto MARIA III – Estratégia Integrada de Intervenção para a Área da Violência Doméstica e de Género no Médio Tejo, uma iniciativa que visa reforçar a resposta em rede, melhorar a articulação entre entidades e garantir um apoio mais próximo, especializado e eficaz às vítimas. O projecto aposta na capacitação das equipas técnicas municipais, na harmonização de procedimentos e na criação de respostas ajustadas às necessidades específicas de cada território. Foi igualmente abordada a RAP – Resposta de Apoio Psicológico para Crianças e Jovens Vítimas de Violência Doméstica, que complementa a intervenção do MARIA III, assegurando acompanhamento psicológico a menores expostos a contextos de violência. Durante a reunião, as estruturas municipais apresentaram dados sobre os atendimentos realizados, partilharam dificuldades sentidas no acompanhamento dos casos e discutiram formas de reforçar a cooperação com outras entidades, como forças de segurança, saúde, justiça e educação.
Os projectos MARIA III e RAP são financiados pelo programa PESSOAS 2030 – Programa Temático Demografia, Qualificações e Inclusão, através do Fundo Social Europeu Mais (FSE+). A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo destaca a importância do trabalho em rede entre os municípios e as entidades nacionais, sublinhando que só através de uma intervenção articulada é possível garantir respostas mais eficazes, proteger as vítimas e promover a igualdade de género na região.

