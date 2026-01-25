Ribatejo em alerta: várias estradas submersas e plano de cheias activado

Várias estradas na região do Ribatejo encontram-se inundadas, levando o Comando Regional de Emergência e Protecção Civil de Lisboa e Vale do Tejo a activar o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, em nível amarelo. O aumento dos caudais do rio Tejo e dos seus afluentes, aliado à chuva persistente, mantém a região em alerta. A Protecção Civil alerta para o risco de cheias em zonas urbanas, inundações provocadas pela acumulação de águas pluviais e movimentos de massa em vertentes instáveis.

No município de Coruche, estão submersas estradas junto à Ponte da Escusa, a ligação entre a EN114 e a EN251 (Estrada das Meias) e a EN114-3 com a EN119 (Estrada da Amieira). No Cartaxo, a EN114-2, entre Setil e a Ponte do Reguengo, encontra-se também submersa. Em Santarém, há cortes e interdições em várias pontes e estradas, incluindo a Ponte do Alviela (EN365 – Pombalinho/Vale de Figueira) e a estrada do Campo em Vale Figueira (EM 1348). Outros concelhos afectados são Rio Maior, Golegã, Abrantes, Azambuja, Torres Novas e Constância, com submersão de estradas e parques de estacionamento, bem como vias condicionadas por deslizamentos.

O Cais do Almourol, em Vila Nova da Barquinha, encontra-se submerso, enquanto a Estação de Canoagem de Alvega, em Abrantes, está parcialmente inundada. A circulação na EN368 (Alpiarça–Tapada) faz-se de forma alternada devido à água acumulada. A Protecção Civil apela à população para não atravessar estradas ou zonas alagadas, a pé ou de viatura, e recomenda retirar animais, veículos e equipamentos de zonas vulneráveis às cheias. Também alerta para o risco de objetos soltos ou estruturas mal fixadas serem arrastados pelas águas. Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo, a situação meteorológica poderá manter os caudais elevados nos próximos dias, aumentando o risco de inundações e deslizamentos na região.