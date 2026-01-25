uma parceria com o Jornal Expresso
25/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 25-01-2026 10:00

Salvaterra de Magos abre inscrições para sessões de grupos de pais

As iniciativas, integrada num programa intermunicipal de promoção do sucesso escolar, pretendem criar espaços de partilha e reforço de competências parentais junto de famílias com crianças e jovens.

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos vai dinamizar novas sessões de Grupos de Pais e Cuidadores, no âmbito do Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar da Lezíria do Tejo (PIPSELT), estando já abertas as inscrições para participação gratuita.
A iniciativa é promovida pela Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária (EMIC) do Município de Salvaterra de Magos e destina-se a pais e cuidadores de crianças e jovens, abrangendo diferentes faixas etárias.
As sessões dirigem-se, por um lado, a pais e cuidadores de crianças entre os 3 e os 9 anos, no âmbito do programa Os Anos Incríveis, e, por outro, a pais de pré-adolescentes e adolescentes entre os 9 e os 18 anos, integrados no programa Parentalidade Sábia. Os encontros estão previstos decorrer às segundas-feiras, das 18h às 20h, e às quintas-feiras, das 14h às 16h.
De acordo com a autarquia, os programas têm como objectivo promover espaços de partilha e desenvolver actividades de suporte que auxiliem os pais e cuidadores a compreenderem as suas próprias necessidades sociais e emocionais, bem como as dos seus filhos, contribuindo para a melhoria da comunicação e das relações parentais.
As sessões procuram ainda reforçar a capacidade de resolução de problemas familiares, através do desenvolvimento de competências e estratégias de parentalidade positivas, conscientes e ajustadas às diferentes fases do crescimento.
A participação é gratuita e os interessados podem solicitar mais informações junto do Serviço de Educação da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.

    pub8

