Câmara de Tomar desiste de instalar serviços no antigo Colégio Nuno Álvares

O futuro do antigo Colégio Nuno Álvares, em Tomar, voltou a marcar a discussão política em recente reunião do executivo da Câmara de Tomar, com divergências entre a maioria PSD/CDS liderada por Tiago Carrão e a oposição socialista. Filipa Fernandes (PS), antiga vice-presidente da autarquia e actual vereadora da oposição, questionou o presidente sobre a continuidade do projecto definido pelo anterior executivo, que previa a alocação de vários serviços municipais naquele edifício. A vereadora sublinhou que as obras em curso tiveram como base essa estratégia e quis saber se o objectivo inicial se mantinha.

Na resposta, Tiago Carrão foi claro ao afirmar que, “à partida”, essa linha não se mantém. O presidente explicou que, ainda antes da campanha eleitoral, manifestou reservas quanto à opção estratégica de instalar serviços municipais no antigo colégio. Segundo o autarca, o executivo está a analisar alternativas e espera tomar uma decisão no início de Fevereiro, garantindo que qualquer uma das hipóteses em cima da mesa é compatível com as obras que decorrem actualmente.

Apesar disso, Tiago Carrão reconheceu a carência de espaço físico para os serviços municipais, sobretudo no centro histórico, admitindo que se trata de um problema transversal a vários departamentos. O presidente assegurou que o tema está a ser trabalhado em paralelo, com o objectivo de encontrar uma solução de fundo que responda às necessidades do município.

Filipa Fernandes retorquiu que a decisão tomada pelo anterior executivo não foi avulsa nem apressada, mas sim fruto de vários meses de trabalho e de articulação com os serviços municipais, incluindo o Departamento de Obras Municipais. A vereadora destacou que a concentração de serviços como educação e acção social no antigo colégio permitiria libertar espaços no centro histórico, trazendo benefícios para o desenvolvimento turístico da cidade.

Tiago Carrão reiterou que se trata de uma opção política que distingue o actual executivo do anterior. Sublinhou ainda o valor simbólico e patrimonial do antigo Colégio Nuno Álvares para os tomarenses, considerando que o edifício tem um grande potencial para outros usos. Quanto à falta de espaço para os serviços municipais, afirmou que estão previstas algumas alterações de curto prazo para minimizar os constrangimentos existentes, enquanto não é concretizada a visão estratégica do actual executivo.