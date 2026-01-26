Centro de saúde de Vila Franca de Xira está a meter água

No centro de saúde de Vila Franca de Xira já não há baldes suficientes para aparar a água que teima em cair dos tectos falsos de vários gabinetes médicos. O problema arrasta-se há meses e continua sem solução, tendo-se agravado nos últimos dias com a forte pluviosidade, gerando queixas de utentes e de alguns profissionais de saúde, que lamentam as condições degradantes em que estão a ser obrigados a trabalhar. Com a aproximação de mais depressões e avisos de chuva forte para as próximas horas, quem trabalha na unidade de saúde teme também pela sua segurança, face à possibilidade de alguns tectos falsos cederem com o peso da água.

O MIRANTE já questionou o município de Vila Franca de Xira sobre este assunto, a entidade responsável pela manutenção destes edifícios, e encontra-se a aguardar resposta.