26/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 26-01-2026 13:24

Circulação de peões vai ser interdita no Aqueduto dos Pegões

Sinais de degradação da estrutura classificada, no concelho de Tomar, preocupam especialistas e entidades do património - foto arquivo O MIRANTE
Medida preventiva a implementar pela Câmara de Tomar resulta de uma primeira vistoria técnica ao monumento e visa evitar riscos associados à circulação de pessoas. Em paralelo, está em curso um diagnóstico técnico mais detalhado.

A Câmara Municipal de Tomar vai avançar com a interdição da circulação pedonal no Aqueduto dos Pegões, por motivos de segurança, na sequência de uma recomendação do instituto público Património Cultural. A decisão foi confirmada à Lusa pelo presidente da autarquia, Tiago Carrão (PSD). O autarca explicou que a medida resulta de uma primeira vistoria técnica ao monumento e visa prevenir riscos associados à circulação de pessoas numa estrutura com cerca de 30 metros de altura. “A interdição do atravessamento pedonal vai mesmo acontecer. Trata-se de uma medida preventiva, independente da avaliação técnica mais aprofundada que está a decorrer sobre o estado de conservação do aqueduto”, afirmou o autarca.
Em paralelo com o encerramento do acesso a peões, está em curso um diagnóstico técnico mais detalhado, que deverá ser realizado com o envolvimento do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). O relatório vai permitir avaliar as condições estruturais do monumento e apoiar futuras decisões sobre eventuais intervenções de conservação.
O processo foi desencadeado após um alerta público do vereador do PS José Delgado, que classificou o estado do aqueduto como preocupante e defendeu medidas imediatas de prevenção. Na sequência do alerta, o Património Cultural promoveu uma visita técnica ao local, com a presença do executivo municipal, serviços técnicos, Protecção Civil e especialistas das áreas de engenharia e arquitectura. Segundo Tiago Carrão, apesar de o Aqueduto dos Pegões ser propriedade do Estado e estar sob gestão do Património Cultural, o município “terá necessariamente de integrar a solução”, dada a sua ligação ao território.
O Aqueduto dos Pegões, também conhecido como Aqueduto do Convento de Cristo, foi construído entre os séculos XVI e XVII para abastecer de água o Convento de Cristo. Com cerca de seis quilómetros de extensão, está classificado como Monumento Nacional desde 1910.
