uma parceria com o Jornal Expresso
26/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 26-01-2026 21:00

Colheita de sangue na Biblioteca Municipal de Alenquer

Colheita de sangue na Biblioteca Municipal de Alenquer
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Acção está marcada para 2 de Fevereiro, das 9h00 às 13h00.

A Biblioteca Municipal de Alenquer vai acolher no próximo dia 2 de Fevereiro, mais uma sessão de colheita de sangue, iniciativa que visa reforçar as reservas nacionais e sensibilizar a comunidade para a importância da dádiva.
A acção decorre das 9h00 às 13h00 e está aberta a todos os cidadãos que reúnam as condições necessárias para a dádiva. Podem doar sangue indivíduos maiores de 18 anos, com peso igual ou superior a 50 quilos, que se encontrem bem de saúde e mantenham hábitos de vida saudáveis.
Será igualmente possível efectuar o registo como potencial dador de medula óssea, contribuindo para aumentar a base de dados nacional e, assim, as hipóteses de compatibilidade para doentes que necessitam de transplante.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar