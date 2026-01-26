Colheita de sangue na Biblioteca Municipal de Alenquer

A Biblioteca Municipal de Alenquer vai acolher no próximo dia 2 de Fevereiro, mais uma sessão de colheita de sangue, iniciativa que visa reforçar as reservas nacionais e sensibilizar a comunidade para a importância da dádiva.

A acção decorre das 9h00 às 13h00 e está aberta a todos os cidadãos que reúnam as condições necessárias para a dádiva. Podem doar sangue indivíduos maiores de 18 anos, com peso igual ou superior a 50 quilos, que se encontrem bem de saúde e mantenham hábitos de vida saudáveis.

Será igualmente possível efectuar o registo como potencial dador de medula óssea, contribuindo para aumentar a base de dados nacional e, assim, as hipóteses de compatibilidade para doentes que necessitam de transplante.