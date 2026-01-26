Sociedade | 26-01-2026
Muro evitou que carrinha caísse ao Tejo em Constância
Um muro impediu que uma carrinha desgovernada fosse parar ao rio Tejo em Constância, no sábado, 24 de Janeiro.
Um muro impediu que uma carrinha desgovernada fosse parar ao rio Tejo em Constância, no sábado, 24 de Janeiro. O veículo de mercadorias desceu a íngreme rua junto ao imponente edifício conhecido como “palácio” e acabou por só parar contra a estrutura em pedra que delimita a estrada junto ao rio.
O condutor foi assistido no local, tendo sido mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de Constância. A GNR tomou conta da ocorrência.
