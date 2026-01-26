uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 26-01-2026

Muro evitou que carrinha caísse ao Tejo em Constância

Um muro impediu que uma carrinha desgovernada fosse parar ao rio Tejo em Constância, no sábado, 24 de Janeiro. O veículo de mercadorias desceu a íngreme rua junto ao imponente edifício conhecido como “palácio” e acabou por só parar contra a estrutura em pedra que delimita a estrada junto ao rio.
O condutor foi assistido no local, tendo sido mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de Constância. A GNR tomou conta da ocorrência.

