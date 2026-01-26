Torres Novas quer atrair Instituto Politécnico da PSP para o concelho

O presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques (PS), revelou que existe possibilidade de o Instituto Politécnico da Polícia de Segurança Pública (PSP) se vir a instalar naquele concelho. “Não é garantia nenhuma ainda, mas é uma hipótese que tem pernas para andar e vamos lutar por ela”, disse na última reunião do executivo durante a apresentação da proposta de Orçamento Municipal para 2026.



O autarca socialista referiu que o assunto foi abordado em recente reunião com o director da Nacional da PSP, o superintendente-chefe Luís Miguel Carrilho. no âmbito das comemorações do 59º aniversário da Escola Prática de Polícia, instalada na cidade de Torres Novas e na qual também esteve presente a vice-presidente do município, Elvira Sequeira.



A ser uma realidade, José Trincão Marques considera que vai contribuir para a atração de mais profissionais qualificados e alunos para o concelho. Ainda a propósito da captação de investimento, o autarca disse que não lhe interessa atrair empresas “excessivamente poluentes”, mas de base “tecnológica e sustentáveis”, sendo para isso “fundamental desenvolver as zonas industriais de Torres Novas, Riachos e Zibreira”.