uma parceria com o Jornal Expresso
27/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 27-01-2026 18:00

ABEI de Vila Franca de Xira sai do sufoco financeiro após acordo histórico com credores

ABEI de Vila Franca de Xira sai do sufoco financeiro após acordo histórico com credores
Miguel Branco (à esquerda), presidente da direcção da ABEI, fala de um dos momentos mais importantes da instituição na última década - FOTO ABEI
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Situação de asfixia financeira que durava há sete anos, herdada de uma gestão anterior, sofreu agora um novo desenvolvimento, com a instituição a conseguir um corte de dívida por parte de vários credores e um financiamento a 15 anos que promete colocar a ABEI no rumo da recuperação.

Em sete anos a dívida da ABEI - Associação para o Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira, contraída entre os anos de 2008 e 2018, caiu de 4,5 milhões de euros a credores privados e ao Estado, para 2,5 milhões, revela a O MIRANTE o presidente da associação, Miguel Branco. No final do ano passado, a ABEI obteve luz verde para realizar um Processo Especial de Revitalização (PER), que permitiu abranger a negociação desses créditos de 4,5 milhões de euros, com recurso a um novo financiamento bancário. É o segundo PER que a instituição realiza. “No primeiro PER ficámos três anos a pagar só juros e tivemos um período de carência de capital de três anos. Entretanto conseguimos renegociar as dívidas com os nossos credores e conseguimos um corte da dívida entre os 50 e os 75%”, explica Miguel Branco. Com essas negociações a instituição ficou com uma dívida final de 2,5 milhões de euros, sobretudo ao Estado.
O plano agora aprovado assegura a liquidação integral e imediata dessas dívidas ao Estado, bem como a liquidação parcial e imediata das obrigações junto de entidades financeiras e outros credores. “Através de um financiamento que conseguimos do Crédito Agrícola de VFX e Arruda dos Vinhos pagámos tudo o que devíamos a estas entidades e ao dia de hoje já não devemos nada, excepto o financiamento bancário, que será pago em 15 anos com um juro muito mais adequado”, explica. Com esta operação, os encargos mensais financeiros da ABEI caem para metade e isso permite um balão de oxigénio que garantirá assegurar o pagamento de salários a tempo e horas, manutenção dos 230 postos de trabalho e até criar novas valências que permitam contratar mais trabalhadores. É um desfecho positivo depois de anos em que a instituição viveu debaixo da possibilidade de ter de cortar serviços por não conseguir pagar o que devia. “Esta foi a operação mais importante da década da ABEI e dá uma possibilidade de olhar para o futuro com outra capacidade e permite dignificar o nome e a história da instituição e dar a melhor qualidade aos nossos utentes e funcionários”, explica o dirigente.
Outro aspecto destacado pela instituição prende-se com a valorização dos recursos humanos. A revitalização terá impacto directo nos trabalhadores da instituição, cuja estabilidade e condições de trabalho foram assumidas como uma prioridade ao longo de todas as fases do processo, tendo o salário mais baixo pago na instituição subido para os 930 euros por mês. “Mas queremos no futuro continuar a aumentar as condições de trabalho dos nossos funcionários”, explica. O PER foi aprovado por 93,34% dos créditos definitivos, tendo 68,65% dos votantes expressado o seu voto favorável na assembleia realizada a 18 de Novembro de 2025. O Plano de Recuperação transitou em julgado a 22 de Dezembro de 2025, assinalando o encerramento de mais uma etapa de um processo que, para os dirigentes, tem sido exigente e complexo.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar