ABEI de Vila Franca de Xira sai do sufoco financeiro após acordo histórico com credores

Em sete anos a dívida da ABEI - Associação para o Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira, contraída entre os anos de 2008 e 2018, caiu de 4,5 milhões de euros a credores privados e ao Estado, para 2,5 milhões, revela a O MIRANTE o presidente da associação, Miguel Branco. No final do ano passado, a ABEI obteve luz verde para realizar um Processo Especial de Revitalização (PER), que permitiu abranger a negociação desses créditos de 4,5 milhões de euros, com recurso a um novo financiamento bancário. É o segundo PER que a instituição realiza. “No primeiro PER ficámos três anos a pagar só juros e tivemos um período de carência de capital de três anos. Entretanto conseguimos renegociar as dívidas com os nossos credores e conseguimos um corte da dívida entre os 50 e os 75%”, explica Miguel Branco. Com essas negociações a instituição ficou com uma dívida final de 2,5 milhões de euros, sobretudo ao Estado.

O plano agora aprovado assegura a liquidação integral e imediata dessas dívidas ao Estado, bem como a liquidação parcial e imediata das obrigações junto de entidades financeiras e outros credores. “Através de um financiamento que conseguimos do Crédito Agrícola de VFX e Arruda dos Vinhos pagámos tudo o que devíamos a estas entidades e ao dia de hoje já não devemos nada, excepto o financiamento bancário, que será pago em 15 anos com um juro muito mais adequado”, explica. Com esta operação, os encargos mensais financeiros da ABEI caem para metade e isso permite um balão de oxigénio que garantirá assegurar o pagamento de salários a tempo e horas, manutenção dos 230 postos de trabalho e até criar novas valências que permitam contratar mais trabalhadores. É um desfecho positivo depois de anos em que a instituição viveu debaixo da possibilidade de ter de cortar serviços por não conseguir pagar o que devia. “Esta foi a operação mais importante da década da ABEI e dá uma possibilidade de olhar para o futuro com outra capacidade e permite dignificar o nome e a história da instituição e dar a melhor qualidade aos nossos utentes e funcionários”, explica o dirigente.

Outro aspecto destacado pela instituição prende-se com a valorização dos recursos humanos. A revitalização terá impacto directo nos trabalhadores da instituição, cuja estabilidade e condições de trabalho foram assumidas como uma prioridade ao longo de todas as fases do processo, tendo o salário mais baixo pago na instituição subido para os 930 euros por mês. “Mas queremos no futuro continuar a aumentar as condições de trabalho dos nossos funcionários”, explica. O PER foi aprovado por 93,34% dos créditos definitivos, tendo 68,65% dos votantes expressado o seu voto favorável na assembleia realizada a 18 de Novembro de 2025. O Plano de Recuperação transitou em julgado a 22 de Dezembro de 2025, assinalando o encerramento de mais uma etapa de um processo que, para os dirigentes, tem sido exigente e complexo.