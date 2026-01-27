uma parceria com o Jornal Expresso
27/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 27-01-2026 15:00

Bombeiros de Samora Correia promovem workshop de Suporte Básico de Vida Pediátrico

DR
Capacitar a comunidade para agir em emergências envolvendo crianças é o principal objectivo de um workshop de Suporte Básico de Vida Pediátrico que vai decorrer em Samora Correia, numa iniciativa promovida pelos bombeiros locais.

Os Bombeiros Voluntários de Samora Correia vão promover, no dia 22 de Fevereiro, um workshop de Suporte Básico de Vida Pediátrico, uma acção de formação destinada a sensibilizar e capacitar os participantes para a actuação em emergências envolvendo crianças.
A iniciativa, que decorre entre as 09h00 e as 13h00, tem como lema “Ajude-nos a salvar!” e sublinha a importância da intervenção rápida e informada, lembrando que “a sua atitude pode marcar a diferença”, conforme é destacado pela organização.
O workshop insere-se na estratégia de proximidade e prevenção dos Bombeiros de Samora Correia, procurando dotar a população de conhecimentos essenciais que podem ser determinantes até à chegada de ajuda especializada, sobretudo em contextos pediátricos.
As inscrições para a acção encontram-se abertas e podem ser efectuadas através dos canais divulgados pela corporação, estando a iniciativa a cargo dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, com o apoio de um patrocinador.

