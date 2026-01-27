uma parceria com o Jornal Expresso
27/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 27-01-2026 10:00

Delegação chinesa visitou Vila Franca de Xira para reforçar cooperação cultural e turística

Delegação chinesa visitou Vila Franca de Xira para reforçar cooperação cultural e turística
Foto CMVFX
O encontro teve como principal objectivo, segundo o município, a partilha de experiências, a promoção do intercâmbio cultural e a identificação de oportunidades de cooperação no sector do turismo.

Uma delegação chinesa da província de Hunan visitou o concelho de Vila Franca de Xira na última semana, numa iniciativa que visou reforçar a cooperação bilateral entre Portugal e a China, com especial enfoque nas áreas da cultura e do turismo. A visita, promovida pelo Departamento da Cultura e Turismo da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, aconteceu entre os dias 23 e 25 de Janeiro. No dia 23, a delegação foi recebida no salão nobre dos paços do concelho pela vice-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Marina Tiago. O encontro teve como principal objectivo, segundo o município, a partilha de experiências, a promoção do intercâmbio cultural e a identificação de oportunidades de cooperação no sector do turismo. Durante a recepção, foi apresentado um vídeo institucional que deu a conhecer as potencialidades do território, destacando os seus recursos culturais, patrimoniais e turísticos. No âmbito desta deslocação, o município de Vila Franca de Xira foi também convidado a participar na conferência “Welcome to Charming Hunan - Discover Culture and Tourism”, promovida pela câmara de comércio e realizada no mesmo dia em Lisboa. A visita insere-se numa estratégia mais ampla de aproximação entre os dois países, procurando estabelecer “relações duradouras” e reforçar a comunicação e a cooperação entre VFX e a China, sobretudo através da troca de informação e boas práticas nas áreas da cultura e do turismo.

