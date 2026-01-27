Despiste em Alpiarça provoca um ferido

Acidente ocorreu ao final da tarde desta terça-feira na zona da Quinta da Atela e o ferido foi transportado para o Hospital de Santarém.

Um veículo ligeiro de passageiros despistou-se na tarde desta terça-feira, 27 de Janeiro, na EN118, na zona da Quinta da Atela, em Alpiarça, provocando um ferido leve. A informação foi confirmada a O MIRANTE pelo Comando Sub-Regional da Proteção Civil da Lezíria do Tejo.

O alerta para a ocorrência foi dado às 18h25, tendo a vítima sido assistida no local e posteriormente transportada para o Hospital de Santarém. No socorro estiveram três viaturas e nove operacionais, envolvendo os Bombeiros e a GNR de Alpiarça.