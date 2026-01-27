Escola Reynaldo dos Santos de VFX celebrou meio século com avisos à falta de empenho dos jovens

Dos velhos pavilhões com ratos nos anos 70 do século passado às modernas instalações que hoje possui, a escola básica e secundária Reynaldo dos Santos é um marco da cidade de Vila Franca de Xira e uniu gerações de pessoas da cidade. Na sexta-feira, 23 de Janeiro, celebrou meio século ao serviço da comunidade.

A maioria dos jovens hoje em dia tem dificuldades em desligar-se do telemóvel, em focar-se na leitura e na aprendizagem e conseguir lidar com essa falta de empenho continua a ser o maior desafio enfrentado pelos profissionais da Escola Básica e Secundária Reynaldo dos Santos, de Vila Franca de Xira, que na sexta-feira, 23 de Janeiro, assinalou meio século de serviço à comunidade.

As comemorações tiveram lugar ao longo do dia e contaram com vários momentos simbólicos de evocação do passado e reflexão sobre o futuro da escola. Luís Fernandes, director do agrupamento, sublinha a O MIRANTE a importância da data, destacando o papel da escola ao longo de várias gerações. “Celebrar esta data é sempre um momento de reviver gerações”, defendeu, lembrando que muitos dos actuais encarregados de educação também passaram pelos corredores da Reynaldo dos Santos enquanto alunos.

“Os maiores desafios que sentimos hoje em dia, aparte como fazer os jovens largarem os telemóveis, é conseguir fazer uma boa gestão dos recursos humanos”, acrescenta.

Luís Fernandes, professor de Matemática e Ciências, reconhece preocupações relacionadas com o empenho e o sentido de responsabilidade dos alunos, em particular no ensino secundário. “Temos vindo a perceber que os alunos amadurecem mais tarde e demonstram menos responsabilidade, embora a escola mantenha os seus níveis de qualidade”, referiu.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE