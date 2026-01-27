Estrada volta a abater em Vialonga e obra inacabada continua por resolver

Voltou a ceder, devido à chuva, a estrada na Rua da Encosta, no Casal do Freixo, em Vialonga.

A via está danificada há seis anos por causa de uma vivenda cuja construção ficou a meio, junto à estrada, sendo o respectivo proprietário responsável pela reparação, segundo a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Com o mau tempo, as terras voltaram a ceder e os moradores estão preocupados. Uma ambulância não consegue passar naquela rua, ou seja, com crianças e idosos a viver nas casas situadas no final da via, o socorro é difícil.

Em Outubro de 2025, a câmara disse ao jornal que tinha contactado o dono da obra e que os serviços decidiram levantar o embargo, “iniciando-se assim o prazo de contagem da licença para conclusão dos trabalhos”. O município garante ainda que informou o responsável de que será notificado para reparar o pavimento da Rua da Encosta, “tendo este já assumido anteriormente a reparação dos estragos”, mas sem efeito prático até ao momento.

O MIRANTE sabe que a Junta de Freguesia de Vialonga já está a par da situação e irá remetê-la para a autarquia. Voltámos a contactar a câmara e aguardamos resposta.

