Sociedade | 27-01-2026 19:37

População de Casais da Margana em Azambuja está há 14 horas sem eletricidade

Centenas de pessoas estão sem eletricidade desde as 01h30 do dia 27 de Janeiro, em Casais da Margana no concelho de Azambuja.

A população de Casais da Margana, no concelho de Azambuja, está sem eletricidade desde a madrugada do dia 27 de Janeiro. O corte deu-se por volta das 01h30 e os moradores já comunicaram o sucedido à E-Redes. A entidade afirma já estar a tratar de resolver o sucedido, contudo, não está previsto horário para restabelecer a energia.

Jaime Mota falou com O MIRANTE e descreveu a situação em que a população que ali vive se encontra. “Não há conforto, existem pessoas que precisam de trabalhar e que não podem”, confessa. Segundo Jaime Mota, esta já é a terceira vez que acontece um corte de energia no mês de Janeiro, no entanto, em vezes anteriores o problema ficou resolvido em quatro horas.

Os moradores de Casais da Margana estão sem eletricidade há 14 horas e não está previsto horário para o restabelecimento de energia no local.

