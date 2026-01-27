Sociedade | 27-01-2026 19:54
Rio Maior fecha avenida e parques devido à previsão de mau tempo
Medida tomada por razões de segurança, devido ao agravar das condições climatéricas previstas para a madrugada de quarta-feira.
O Serviço Municipal de Protecção Civil de Rio Maior decidiu proceder ao corte do trânsito, nos dois sentidos da Avenida Mário Soares, entre a Rotunda do Salineiro e a Rotunda do Atleta assim como a ligação da Rotunda do Atleta ao Centro de Estágio, via Escola Secundária. A medida vai vigorar entre as 00h00 e as 08h00 de quarta feira, 28 Fevereiro, por razões de segurança, dada a previsão de agravamento das condições climatéricas para a próxima madrugada, nomeadamente vento forte com rajadas.
A Câmara de Rio Maior informa ainda que ficarão também interditados os parques junto às Escolas Profissional e Secundária e o parque junto à Rotunda do Atleta.
