Santarém: Estrada de Alfange cortada devido a deslizamento de terras

A Protecção Civil Municipal de Santarém informou esta manhã que a Estrada de Alfange, que liga a cidade de Santarém à povoação ribeirinha de Alfange, foi interdita ao trânsito rodoviário e à circulação de pessoas, devido ao deslizamento de um talude da encosta das Portas do Sol.



O deslizamento de terras no talude adjacente à via constitui risco para a segurança de pessoas e viaturas, pelo que a interdição da via manter-se-á em vigor até à realização de avaliação técnica ao talude, que só será possível após a melhoria das condições meteorológicas.



Como alternativa, a circulação rodoviária deve ser feita através da Ribeira de Santarém. A Protecção Civil Municipal de Santarém recomenda à população que respeite a sinalização e as indicações das autoridades; não aceda à zona interdita, mesmo a pé; evite a permanência nas imediações do talude; e acompanhe as informações oficiais emitidas pelo Município. A Protecção Civil garante que continuará a monitorizar a situação, informando oportunamente a população sobre a evolução e eventual reabertura da via.