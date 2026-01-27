uma parceria com o Jornal Expresso
27/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 27-01-2026 15:00

Santarém sinaliza 370 situações de habitação em condições indignas

foto ilustrativa
Carta Municipal de Habitação de Santarém foi aprovada em reunião de câmara e prevê o reforço do parque municipal de habitação no concelho e mais alojamento para estudantes.

A Carta Municipal de Habitação de Santarém prevê aumentar o parque habitacional municipal para 620 alojamentos e disponibilizar 522 camas para estudantes até 2036, segundo a proposta aprovada pelo executivo municipal na reunião de 12 de Janeiro. O documento sinaliza “370 situações de habitação em condição indigna”, incluindo “10 fogos degradados da Santa Casa da Misericórdia de Santarém”, “30 habitações privadas ao abrigo do 1.º Direito” e “330 situações da competência do município”.
Segundo o documento, “cerca de 60% dos agregados domésticos residentes no concelho auferem rendimentos que não lhes permitem arrendar uma habitação média com taxa de esforço inferior a 35%”. A autarquia pretende por isso aumentar o parque habitacional municipal para “620 alojamentos, dos quais 606 em regime de arrendamento apoiado”, “criar um segmento público de arrendamento acessível com 192 alojamentos” e “disponibilizar 522 camas para estudantes”.
A Carta Municipal de Habitação refere ainda que Santarém perdeu população nas últimas décadas, atingindo um mínimo histórico de 58.662 habitantes em 2021, e que a cidade apresenta uma elevada taxa de sobrelotação e subutilização do parque habitacional, com quase 3.000 fogos vagos.
Além do “reforço da bolsa municipal de imóveis”, o documento define como medidas prioritárias o “incentivo à colocação no mercado de fogos devolutos”, a “promoção de parcerias para oferta habitacional acessível”, o “apoio a segmentos vulneráveis” e a qualificação dos núcleos urbanos secundários, como Pernes, Vale de Santarém, Amiais de Baixo e de Cima, Tremês e Alcanede.

Aposta no alojamento estudantil
Entre as medidas propostas estão também a aquisição e reabilitação de habitações, a criação de alojamento estudantil e soluções para trabalhadores agrícolas e profissionais deslocados, como “casas de função”, de utilização temporária. Para estudantes, prevê-se a cedência da antiga Escola Prática de Cavalaria ao Instituto Politécnico de Santarém e a reabilitação de edifícios para criar 243 novas camas, além da dinamização do programa “Quarto Crescente”, que promove o acolhimento em casas de população sénior.
O município quer também “mobilizar recursos privados”, aplicar “benefícios fiscais” e “delimitar zonas de pressão urbanística para combater a permanência de imóveis devolutos”. Está ainda prevista a execução de operações de reabilitação urbana no Planalto e na Ribeira/Alfange, a redução de IMI para imóveis com melhoria energética e uma campanha de comunicação para promover a reabilitação e o arrendamento acessível.
A Carta Municipal de Habitação inclui instrumentos como a Bolsa Municipal de Imóveis, benefícios fiscais e linhas de financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), IFRRU 2030 e Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. É ainda recomendada a criação de uma equipa multidisciplinar para implementar e avaliar a Carta, com relatórios anuais e em colaboração com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

Execução da Estratégia Local de Habitação prolongada no tempo

A Estratégia Local de Habitação de Santarém, implementada a partir de 2021, está longe de atingir os objectivos a que se propunha até 2025, tendo sido executados até Outubro de 2025 apenas 600 mil euros do total de cerca de 20 milhões de euros anunciados para criar habitação pública a preços acessíveis.
O programa vai ser reformulado e o prazo para concretização do plano vai estender-se até 2028/2029. Para além do financiamento que já estava garantido do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), há também verbas asseguradas do Banco Europeu de Investimento (BEI) e de outras fontes, disse João Leite na assembleia municipal de Dezembro. O autarca diz que têm sido adquiridos imóveis para recuperar, mas muitos concursos têm ficado desertos, e reiterou que o município vai investir na criação de habitação com arrendamento acessível no antigo Bairro 16 de Março e na Ribeira de Santarém, perto da estação ferroviária. Por isso, diz não concordar com a oposição quando se diz que não tem sido feito nada a nível da habitação.

