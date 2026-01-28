uma parceria com o Jornal Expresso
28/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 28-01-2026 11:18

Arruda dos Vinhos com vários locais sem electricidade

Informação disponível refere que o abastecimento eléctrico vai sendo reposto progressivamente ao longo da manhã.

Várias zonas do concelho de Arruda dos Vinhos, incluindo na sede de concelho, estão desde a madrugada desta quarta-feira sem luz devido ao mau tempo. Fonte da E-Redes refere a O MIRANTE que o abastecimento eléctrico deverá ser reposto ao longo da manhã e da tarde. O facto de vários postes terem sido derrubados terá estado na origem das falhas, sentidas com maior expressão nas aldeias mais rurais do concelho.

