Sociedade | 28-01-2026 11:18
Arruda dos Vinhos com vários locais sem electricidade
Informação disponível refere que o abastecimento eléctrico vai sendo reposto progressivamente ao longo da manhã.
Várias zonas do concelho de Arruda dos Vinhos, incluindo na sede de concelho, estão desde a madrugada desta quarta-feira sem luz devido ao mau tempo. Fonte da E-Redes refere a O MIRANTE que o abastecimento eléctrico deverá ser reposto ao longo da manhã e da tarde. O facto de vários postes terem sido derrubados terá estado na origem das falhas, sentidas com maior expressão nas aldeias mais rurais do concelho.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Vale Tejo
21-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar