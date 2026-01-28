Barquinha Parque fechado devido a queda de árvores

O Município de Vila Nova da Barquinha informou que o Barquinha Parque está temporariamente interdito, para trabalhos de limpeza, na sequência da queda de árvores, resultado da passagem da Tempestade Kristin.

O espaço será reaberto assim que estiverem novamente reunidas todas as condições de segurança.