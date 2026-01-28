Casa Poeta Ruy Belo a caminho de se tornar uma realidade em São João da Ribeira

Construção de edifício no local onde nasceu o poeta Ruy Belo, em São João da Ribeira, pretende criar um novo pólo turístico nessa freguesia e no concelho de Rio Maior.

A construção da Casa Museu Poeta Ruy Belo, em São João da Ribeira, encontra-se em fase “bastante avançada” e parece ser desta que a Câmara de Rio Maior vai concretizar o projecto, que sofreu uma série de contratempos nos últimos anos. O presidente do município, Filipe Santana Dias (PSD), visitou recentemente os trabalhos e constatou o bom andamento dos mesmos. Esse equipamento cultural, construído no local onde em tempos existiu a casa em que nasceu o poeta, falecido em 1978, pretende ser um novo pólo turístico da freguesia e do concelho, com potencial para atrair visitantes interessados na vida e obra do poeta natural de São João da Ribeira.

A obra em curso foi adjudicada à empresa Detalhes Cautelosos Unipessoal, Lda., por 474.565 € mais IVA e prevê-se que esteja concluída durante este ano. No entanto, o primeiro contrato para as obras foi publicado em 19 de Abril de 2021 e definia um prazo de execução de 180 dias que foi sendo prolongado temporalmente até 543 dias, incluindo períodos de suspensão, com o último prazo apontado para 5 de Junho de 2023.

A obra nunca correu ao ritmo previsto, nessa primeira adjudicação, e a câmara chegou a aprovar a aplicação de uma multa ao primeiro empreiteiro. A derrocada de parte do edificado e um abatimento de terras durante a obra desvendaram a existência de galerias subterrâneas na zona. Uma situação imprevista que aumentou o grau de complexidade da empreitada e também o seu custo, pelo que a autarquia decidiu revogar o contrato com a empresa por comum acordo. A revogação do contrato de empreitada não previa indemnizações nomeadamente, danos emergentes ou lucros cessantes, para qualquer das partes.

No despacho assinado na altura pelo presidente da Câmara de Rio Maior referia-se que durante a empreitada houve um conjunto de imponderáveis que condicionaram o desenvolvimento dos trabalhos e obrigaram à adequação do projecto às reais condições com consequências no custo e prazo da empreitada.