Escolas sem aulas em Rio Maior

Os estabelecimentos de ensino vão permanecer abertos mas sem aulas, informou o município liderado por Filipe Santana Dias.

Devido às más condições climatéricas não vai ser possível assegurar o normal funcionamento das escolas do concelho de Rio Maior durante esta quarta-feira, 28 de Janeiro.

