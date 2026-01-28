Sociedade | 28-01-2026 10:33
Escolas sem aulas em Rio Maior
foto ilustrativa - foto Unsplash
Os estabelecimentos de ensino vão permanecer abertos mas sem aulas, informou o município liderado por Filipe Santana Dias.
Devido às más condições climatéricas não vai ser possível assegurar o normal funcionamento das escolas do concelho de Rio Maior durante esta quarta-feira, 28 de Janeiro.
