Madrugada trágica em toda a região por causa da depressão Kristin

Árvores caídas, postes e sinais de trânsito derrubados, estradas cortadas, vias submersas, foi este o cenário que se viveu durante a madrugada desta quarta-feira, devido à depressão Kristin. Estas são algumas imagens retiradas das redes sociais. Durante o dia O MIRANTE vai actualizar a informação das consequências desta depressão que, diga-se, ainda não passou.