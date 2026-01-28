Sociedade | 28-01-2026
Madrugada trágica em toda a região por causa da depressão Kristin
Todos os concelhos da região ribatejana foram afectados pela depressão Kristin
Árvores caídas, postes e sinais de trânsito derrubados, estradas cortadas, vias submersas, foi este o cenário que se viveu durante a madrugada desta quarta-feira, devido à depressão Kristin. Estas são algumas imagens retiradas das redes sociais. Durante o dia O MIRANTE vai actualizar a informação das consequências desta depressão que, diga-se, ainda não passou.
