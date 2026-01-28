uma parceria com o Jornal Expresso
28/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 28-01-2026

Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 

Tempestade provocou diversos estragos na cidade templária.

A Depressão Kristin, que assolou o país na madrugada de quarta-feira, 28 de Janeiro, provocou diversos estragos em Tomar. Desde árvores caídas, até sinais de trânsito tombados, outdoors, telhados danificados, entre muitos outros prejuízos. Também a electricidade esteve cortada na cidade entre as 5h00 da manhã e as 14h00. Aqui ficam mais imagens dos efeitos da tempestade em Tomar.

