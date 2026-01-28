uma parceria com o Jornal Expresso
28/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 28-01-2026 10:32

Mau tempo deixa Constância sem energia

electricidade alta tensao
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Devido à passagem do ciclone Kristin o concelho de Constância registou inúmeras ocorrências nomeadamente quedas de árvores, postes, algumas linhas aéreas e também sinais de trânsito.

Devido à passagem do ciclone Kristin o concelho de Constância registou inúmeras ocorrências nomeadamente quedas de árvores, postes, algumas linhas aéreas e também sinais de trânsito.
Segundo o município, devido aos danos nas linhas da E Redes o concelho está sem energia, não se sabendo quando será possível resolver a situação.
Os serviços do Município estão no terreno a proceder às respetivas limpezas e ao acompanhamento da situação. “Agradecemos aos Bombeiros Voluntários de Constância a sua intervenção nesta situação”, diz o município liderado por Sérgio Oliveira.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar