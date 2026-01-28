Mau tempo deixa Constância sem energia

Devido à passagem do ciclone Kristin o concelho de Constância registou inúmeras ocorrências nomeadamente quedas de árvores, postes, algumas linhas aéreas e também sinais de trânsito.

Segundo o município, devido aos danos nas linhas da E Redes o concelho está sem energia, não se sabendo quando será possível resolver a situação.

Os serviços do Município estão no terreno a proceder às respetivas limpezas e ao acompanhamento da situação. “Agradecemos aos Bombeiros Voluntários de Constância a sua intervenção nesta situação”, diz o município liderado por Sérgio Oliveira.