Sociedade | 28-01-2026 10:32
Mau tempo deixa Constância sem energia
foto ilustrativa
Devido à passagem do ciclone Kristin o concelho de Constância registou inúmeras ocorrências nomeadamente quedas de árvores, postes, algumas linhas aéreas e também sinais de trânsito.
Segundo o município, devido aos danos nas linhas da E Redes o concelho está sem energia, não se sabendo quando será possível resolver a situação.
Os serviços do Município estão no terreno a proceder às respetivas limpezas e ao acompanhamento da situação. “Agradecemos aos Bombeiros Voluntários de Constância a sua intervenção nesta situação”, diz o município liderado por Sérgio Oliveira.
