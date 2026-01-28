Mau tempo deixa rasto de árvores caídas e vias cortadas no concelho de Benavente

O concelho de Benavente acordou esta quarta-feira a braços com os efeitos mais visíveis de uma noite de intempérie, num cenário marcado por árvores derrubadas, estradas cortadas e falhas no fornecimento de energia, obrigando a uma resposta articulada de vários meios de socorro, autarquia e juntas de freguesia.

Dezenas de ocorrências foram registadas quarta-feira, 28 de Janeiro, pela protecção civil no concelho de Benavente por causa do mau tempo, sobretudo quedas de árvores e vias cortadas.

Os efeitos da tempestade Kristin são sentidas também ao nível da energia eléctrica, com várias zonas afectadas, estando a decorrer trabalhos de reposição da electricidade que devem normalizar de forma gradual.

Elementos da Protecção Civil, os bombeiros e militares da GNR estão no terreno, a par de equipas da câmara municipal e de todas as juntas de freguesia do concelho de Benavente, para garantir a segurança dos cidadãos.

O mau tempo teve um grande impacto em todo o concelho e, pela manhã, era possível observar várias árvores caídas, em especial em espaços de verdes de Samora Correia, tais como no Parque Ruy Luís Gomes e no Jardim da Lezíria. A mesma situação verificava-se também no Porto Alto, com postes de trânsito derrubados pela força do vento.

A Estrada Nacional 10, ao quilómetro 106, entre Samora Correia e a rotunda do Infantado, encontrava-se, a meio da manhã, cortada ao trânsito nos dois sentidos devido à queda de árvores de grande porte.

Portugal continental está a ser afectado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.