28/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 28-01-2026 10:00

PCP volta a reivindicar variante à EN3 entre Cartaxo e Santarém

Concelhia comunista de Santarém diz que os sucessivos incidentes e acidentes na estrada nacional que liga ao Cartaxo reforça a necessidade de ser criada uma alternativa.

A concelhia de Santarém do PCP considera que a necessidade de construção de uma variante à Estrada Nacional (EN) 3, entre o Cartaxo e Santarém, torna-se ainda mais pertinente “à medida que se sucedem os incidentes e acidentes naquela via”. E dá como exemplo a interrupção da circulação automóvel na zona da Ponte da Asseca, no dia 18 de Janeiro, devido à derrocada da empena de uma casa localizada junto à via.
O PCP de Santarém refere, em comunicado, que “há dezenas de anos” que vem reclamando a construção da dita variante, obra que considera estruturante para a ligação entre os dois concelhos e outros municípios limítrofes. Entre “os motivos mais do que suficientes para que a variante seja construída”, os comunistas indicam o volume de tráfego na EN3; os estrangulamentos registados na via, designadamente no Vale de Santarém, causadores de muitos acidentes, alguns deles graves; e a inadaptação da estrada ao volume de tráfego e à dimensão actual dos veículos pesados de mercadorias, nomeadamente no atravessamento das localidades, que põem em causa a segurança dos peões.
A concelhia de Santarém do PCP diz que responsabiliza os sucessivos governos do PS e do PSD e as gestões autárquicas de um e outro partido, no concelho de Santarém, pelo facto de não ter sido executado esse investimento e por ter desaparecido da lista de prioridades nas infraestruturas rodoviárias da região. E garante que vai continuar a bater-se para que a Variante à EN3 seja uma realidade na ligação rodoviária entre Santarém e Cartaxo.
