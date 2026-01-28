Sociedade | 28-01-2026 09:55
Queda de árvores corta estrada entre Santarém e Ómnias
foto dr
A queda de árvores cortou a estrada que liga Santarém às povoações ribeirinhas de Ómnias e Caneiras, durante a madrugada desta quarta-feira, 28 de Janeiro, devido ao vento forte que se tem feito sentir.
Segundo o vereador da Proteção Civil, Emanuel Campos, estão a decorrer intervenções para desobstrução da via que se prevê estarem concluídas em breve.
