Queda de árvores corta estrada entre Santarém e Ómnias

A queda de árvores cortou a estrada que liga Santarém às povoações ribeirinhas de Ómnias e Caneiras, durante a madrugada desta quarta-feira, 28 de Janeiro, devido ao vento forte que se tem feito sentir.

Segundo o vereador da Proteção Civil, Emanuel Campos, estão a decorrer intervenções para desobstrução da via que se prevê estarem concluídas em breve.