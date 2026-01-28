uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 28-01-2026 20:00

Santa Margarida prepara-se para receber OPEX 2026 e novo centro militar

exercito militar
foto ilustrativa
Portugal prepara-se para receber em Setembro o OPEX 2026, um exercício europeu que reúne forças multinacionais e tecnologia de ponta, no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância. Ao mesmo tempo, o Exército inaugura o Centro de Capacitação, Simulação e Certificação (CCTSC), reforçando a formação e a inovação militar na região do Médio Tejo.

Portugal vai acolher, entre 28 de Setembro e 13 de Outubro, o OPEX 2026, um exercício militar da Agência Europeia de Defesa que reúne forças multinacionais e tecnologia de ponta. O evento decorre no Campo Militar de Santa Margarida, que disponibiliza 67 quilómetros quadrados de treino, integrando o exercício nacional ARTEX26, dedicado à experimentação tecnológica do Exército com a indústria e investigação militar.
Paralelamente, o Exército inaugurou o Centro de Capacitação, Simulação e Certificação (CCTSC), um investimento de 4,3 milhões de euros destinado a treinar do pelotão à brigada com simuladores de última geração, permitindo também a certificação operacional das forças. O Chefe do Estado-Maior do Exército, general Mendes Ferrão, destacou que o centro reforça a capacidade de inovação e a prontidão operacional das tropas, consolidando Santa Margarida como polo internacional de formação e investigação militar.
O Exército Português desenvolve ainda 11 projectos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência, no valor de mais de 33 milhões de euros, incluindo modernização de infraestruturas, escolas militares e unidades de alojamento, além de iniciativas de transição digital e eficiência energética. Em Santa Margarida estão previstas obras na recuperação de 19 unidades de alojamento, requalificação da messe de oficiais e melhorias no saneamento básico.
