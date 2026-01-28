Árvore caiu no bairro de Povos em cima de carro que passava na estrada nacional 1.

Um morto em queda de árvore em cima de carro em Vila Franca de Xira

Uma pessoa morreu na madrugada de quarta-feira em Vila Franca de Xira, na estrada nacional 1, logo depois da rotunda do hospital, em Povos, após a queda de uma árvore em cima da viatura ligeira em que seguia, na sequência do mau tempo.

O alerta foi dado por volta das 4h31 da manhã. Apesar da rápida intervenção dos meios de socorro o óbito foi declarado no local. A ocorrência mobilizou os Bombeiros de Vila Franca de Xira, a VMER e a PSP. Um total de 13 operacionais apoiados por 5 veículos.