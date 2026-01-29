Barquinha disponibiliza refeições a pessoas afectadas pelo temporal

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, visitou o concelho de Vila Nova da Barquinha, para avaliar no terreno os prejuízos provocados pela tempestade Kristin.

O Gabinete de Acção Social da Câmara de Vila Nova da Barquinha procedeu esta quinta-feira, 29 de Janeiro, à entrega de refeições a pessoas afectadas pela tempestade Kristin e que se encontram em situação de maior necessidade. Esses casos foram previamente identificados, nas zonas das Limeiras, Madeiras, Cafuz e Praia do Ribatejo. O município informa que quem necessite de apoio ou tenha conhecimento de alguma situação de maior fragilidade, contacte o telemóvel 967 333 370.

O Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil foi activado e esta quinta-feira, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, visitou o concelho de Vila Nova da Barquinha, para avaliar no terreno os prejuízos provocados pela tempestade Kristin.

O ministro esteve acompanhado pelo presidente da Câmara, Manuel Mourato,pelo restante executivo municipal e por elementos da Protecção Civil Municipal. Miguel Pinto Luz deslocou-se a vários locais afectados, com particular destaque para a Estrada Nacional 3, na zona de Tancos, uma das áreas mais afectadas pelo temporal.

A Câmara de Vila Nova da Barquinha já formalizou junto do Governo o pedido de declaração de situação de calamidade para todo o território concelhio, expondo as consequências significativas da intempérie e a necessidade de mobilização de meios excepcionais para resposta e recuperação. Entretanto, o Governo decretou o estado de calamidade para as zonas mais afectadas do país, onde se inclui a sub-região do Médio Tejo, ao abrigo da Lei de Bases da Protecção Civil, medida que permite acelerar procedimentos, reforçar recursos no terreno e apoiar de forma mais célere as populações e os municípios atingidos.

O município de Vila Nova da Barquinha refere que se mantém a acompanhar a situação em articulação com as autoridades nacionais e regionais, prosseguindo os trabalhos de levantamento de prejuízos e de reposição gradual da normalidade nas áreas afectadas.



O ministro Miguel Pinto Luz, nesta deslocação a algumas zonas afectadas, passou também por Santarém, onde reuniu com o presidente do município e elementos da protecção civil municipal.