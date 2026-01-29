uma parceria com o Jornal Expresso
29/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 29-01-2026 18:00

Detido por furto em estabelecimento comercial em Torres Novas

Um homem de 32 anos foi detido pela PSP, em Torres Novas, por suspeita de furto num estabelecimento comercial, após a polícia ter interceptado o suspeito na posse de ferramentas utilizadas no arrombamento.

Um homem de 32 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública na madrugada de 24 de Janeiro, em Torres Novas, por suspeita de furto num estabelecimento comercial, com recurso a arrombamento. De acordo com o Comando Distrital de Santarém da PSP, a detenção foi efectuada pelas 01h25 por elementos da Esquadra de Torres Novas, pertencente à Divisão Policial de Tomar, após a polícia ter sido alertada para a ocorrência.
No local, os agentes interceptaram um indivíduo com comportamento suspeito, tendo-lhe sido apreendidos um x-ato e uma marreta, que se encontravam dissimulados no vestuário. A verificação ao estabelecimento permitiu confirmar a existência de um vidro partido. Numa primeira análise não foi possível apurar a falta de três malas que se encontravam em exposição. No entanto, no âmbito de diligências posteriores, foi realizada uma busca à residência do suspeito, onde os artigos furtados foram localizados, apreendidos e devolvidos ao proprietário. O homem foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência, ficando a aguardar os ulteriores trâmites processuais em liberdade.

