Executivo da Póvoa e Forte da Casa mostra instalações e denuncia degradação e equipamentos obsoletos

A degradação das instalações, a desarrumação, o pouco cuidado com os espaços e a existência de equipamentos obsoletos, alguns há vários anos, foram as principais conclusões da visita realizada pelo Executivo da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa a diversos espaços pertencentes à própria junta. O cenário foi considerado preocupante pelo presidente, António José Inácio, que defendeu a necessidade de uma avaliação geral, reorganização dos espaços e posterior análise financeira para decidir sobre a reparação ou abate de equipamentos actualmente avariados.

A visita decorreu no sábado, dia 17 de Janeiro, e teve como objectivo avaliar as condições de trabalho, a utilização dos espaços e o estado dos equipamentos. A iniciativa foi conduzida por António José Inácio e contou com a presença de membros do executivo e de eleitos de outros partidos da assembleia de freguesia, tendo sido convidados todos os partidos políticos com assento naquele órgão.

Na Póvoa de Santa Iria, a comitiva passou pelos dois armazéns cedidos pela empresa Hychem (antiga Solvay), pelo Edifício Multiusos, onde funcionou a ARIPSI e os Companheiros da Noite, por um espaço cedido pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira à junta de freguesia, onde funcionaram as primeiras instalações do CPCD (Bolonha), pelo cemitério da Póvoa, pelo “armazém” na Rua D. Luís de Noronha, pela oficina junto ao mercado da Póvoa e pela vivenda anexa.

No Forte da Casa, foram visitados o vazadouro, na Estrada dos Caniços, o armazém da Rua do Olival, o edifício da delegação da junta, bem como o respectivo arquivo, além de lojas e armazém de arrumos no Mercado do Forte da Casa.

No final da visita, António José Inácio solicitou o envio de sugestões e avaliações sobre os vários espaços visitados pela comitiva. Recorde-se que, neste momento, a junta está a ser gerida em duodécimos, uma vez que viu chumbado o orçamento para 2026.

Fotos: União de Freguesias da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa