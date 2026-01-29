Ferreira do Zêzere quer estado de calamidade após rasto de destruição

A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere vai solicitar ao Governo a declaração do estado de calamidade no concelho, na sequência dos elevados prejuízos causados pela passagem da depressão Kristin. O município é o terceiro a avançar com este pedido, depois de Leiria e da Nazaré. Em comunicado, a autarquia sublinha que a dimensão e a gravidade dos danos ultrapassam a capacidade de resposta normal do município, defendendo a necessidade de ativação de “mecanismos extraordinários de apoio”.

Desde a manhã de quarta-feira que o concelho se encontra sem eletricidade e sem redes de comunicação, devido à destruição de infraestruturas essenciais, incluindo antenas de telecomunicações e centenas de postes de eletricidade de baixa, média e alta tensão. Até ao momento, não existem ainda perspetivas de reposição dos serviços. A depressão provocou a queda de milhares de árvores em todo o concelho, situação que está na origem da obstrução generalizada de vias principais e secundárias, caminhos municipais e acessos a habitações isoladas. Esta realidade compromete seriamente a mobilidade e tem exigido, segundo a autarquia, “esforços imensuráveis” para chegar a populações vulneráveis e assegurar a prestação de apoio.