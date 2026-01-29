Formigais debate bem‑estar e futuro da aldeia em mais uma sessão das “Conversas na Aldeia”

Aldeia de Formigais recebeu a sexta sessão do projecto “Conversas na Aldeia”, uma iniciativa da ADIRN que juntou moradores para reflectir sobre a qualidade de vida local e os desafios do território, promovendo o diálogo e a construção colectiva de soluções.

A aldeia de Formigais, no concelho de Ourém, acolheu a sexta sessão do projecto “Conversas na Aldeia”, uma iniciativa promovida pela Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte (ADIRN) inserida no Plano de Animação Territorial e apoiada pelo município de Ourém. A reunião, que reuniu residentes e agentes locais à volta do tema “Bem‑estar holístico e qualidade de vida”, desafiou os participantes a reflectir sobre os pontos fortes e os principais desafios que a aldeia enfrenta, num exercício de diálogo participativo e partilha de ideias. O objectivo é potenciar a construção colectiva de soluções que possam melhorar a qualidade de vida de quem aqui vive, reforçando a coesão comunitária e as dinâmicas locais.

A sessão contou com a presença da vereadora Purificação Reis, que sublinhou a importância de iniciativas que promovam a participação cívica e incentivou os presentes a transformar as reflexões em contributos concretos para o futuro de Formigais. O projecto “Conversas na Aldeia” insere‑se numa estratégia mais ampla de desenvolvimento socioeconómico do Ribatejo Norte, com o propósito de fortalecer redes locais e lançar as bases para a elaboração de um plano estratégico para a aldeia, que possa preparar Formigais para integração numa rede de Aldeias de Bem‑estar, valorizando os recursos endógenos e reforçando o espírito comunitário.