Mau tempo e subida do caudal do Sorraia provocam queda da Ponte da Escusa

Parte do tabuleiro da Ponte da Escusa, em Coruche, ruiu nos últimos dias na sequência da depressão Kristin, não resistindo ao aumento significativo do caudal do rio Sorraia, num desfecho que veio confirmar os alertas técnicos feitos nos últimos anos sobre o estado estrutural da travessia.

A infraestrutura, encerrada à circulação desde 2022, acabou por ceder com a força da água, eliminando a ligação já precária entre as duas margens e agravando os constrangimentos sentidos pelas populações da Erra, Texugueira e zonas envolventes, que dependem de percursos longos e degradados para aceder ao Couço ou a Coruche.

Recorde-se que já este mês de Janeiro, a O MIRANTE o presidente da Câmara Municipal de Coruche, Nuno Azevedo, revelava que a autarquia prevê concluir até ao Verão, entre Julho e Agosto, o projecto de execução da nova Ponte da Escusa, uma empreitada estimada em cerca de 2,5 milhões de euros e considerada prioritária pelo executivo liderado por Nuno Azevedo.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Coruche, a ponte que agora ruiu foi construída pela Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia e deixou há muito de servir apenas o trânsito agrícola, assumindo um papel essencial na mobilidade diária das populações.

Nuno Azevedo recorda que a autarquia já avançou noutras situações semelhantes, como na construção da Ponte de Santa Justa, sublinhando, no entanto, que uma obra desta dimensão representa um impacto significativo no orçamento municipal. Por essa razão, o município está a preparar uma candidatura a fundos de apoio, embora, até ao momento, não exista qualquer garantia de financiamento externo.