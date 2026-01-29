Município de Alenquer inicia criação de código contra o assédio laboral

Câmara Municipal de Alenquer vai iniciar o procedimento para criar um Código de Boa Conduta destinado à prevenção e combate ao assédio no trabalho. A medida cumpre a legislação nacional e abre espaço à participação dos interessados.

A Câmara Municipal de Alenquer vai dar início ao procedimento de elaboração do Projecto do Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho, um instrumento que visa reforçar a protecção dos trabalhadores municipais e promover ambientes laborais seguros, respeitadores e livres de discriminação.

O futuro Código de Boa Conduta terá como objectivo estabelecer uma política de prevenção de riscos psicossociais, defender os princípios e valores da não discriminação e combater o assédio no trabalho, servindo também como guia orientador na resolução de questões éticas, morais e comportamentais, à luz da legislação em vigor.