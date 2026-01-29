Ourém quase isolado após temporal deixar milhares sem luz e água

O concelho de Ourém viveu horas críticas na sequência da passagem da depressão Kristin, que provocou cortes generalizados de electricidade, água e comunicações, deixando milhares de pessoas isoladas e várias localidades inacessíveis. O presidente da câmara fala numa situação “muito difícil” e apela à calma da população.

O concelho de Ourém esteve praticamente isolado do resto do país devido aos estragos causados pelo mau tempo. Em declarações à Lusa, o presidente da câmara municipal, Luís Albuquerque, afirmou que “não há comunicações” e que a situação no terreno continua a ser “muito difícil”. Segundo o autarca, cerca de 20 mil pessoas ficaram sem electricidade, situação que afectou também o abastecimento de água, uma vez que os principais postos de fornecimento não têm energia. Durante a manhã de terça-feira, todo o concelho esteve intransitável, com inúmeras vias cortadas devido à queda de árvores e outros obstáculos. Ao início da tarde, as principais estradas já se encontravam desobstruídas, mas o norte do concelho continua com vias secundárias completamente bloqueadas, mantendo várias populações isoladas.

