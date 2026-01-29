Redacção de O MIRANTE sem luz nem telecomunicações assim como grande parte de Santarém
Uma avaria no fornecimento de energia eléctrica e nos serviços de telecomunicações está a afectar, desde a manhã desta quarta-feira, uma parte significativa da cidade de Santarém, incluindo a redacção do jornal O MIRANTE.
A redacção do jornal O MIRANTE está desde a manhã desta quarta-feira sem fornecimento de energia eléctrica e sem acesso a serviços de telecomunicações. A falha, cuja origem ainda não foi oficialmente esclarecida, provocou a interrupção do trabalho normal da redacção, impossibilitando o acesso a sistemas informáticos, internet e comunicações telefónicas. A situação estende-se a habitações, serviços e estabelecimentos comerciais em várias zonas da cidade, gerando constrangimentos à população e às empresas locais.
O jornal pede desculpa a todos os leitores, instituições e entidades que têm tentado contactar a redacção sem sucesso ao longo deste período, devido a uma situação que nos é completamente alheia. Apesar das dificuldades, O MIRANTE está a realizar todos os esforços para manter a sua actividade informativa.