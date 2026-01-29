uma parceria com o Jornal Expresso
29/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 29-01-2026 14:28

Redacção de O MIRANTE sem luz nem telecomunicações assim como grande parte de Santarém

Redacção de O MIRANTE sem luz nem telecomunicações assim como grande parte de Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Uma avaria no fornecimento de energia eléctrica e nos serviços de telecomunicações está a afectar, desde a manhã desta quarta-feira, uma parte significativa da cidade de Santarém, incluindo a redacção do jornal O MIRANTE.

A redacção do jornal O MIRANTE está desde a manhã desta quarta-feira sem fornecimento de energia eléctrica e sem acesso a serviços de telecomunicações. A falha, cuja origem ainda não foi oficialmente esclarecida, provocou a interrupção do trabalho normal da redacção, impossibilitando o acesso a sistemas informáticos, internet e comunicações telefónicas. A situação estende-se a habitações, serviços e estabelecimentos comerciais em várias zonas da cidade, gerando constrangimentos à população e às empresas locais.
O jornal pede desculpa a todos os leitores, instituições e entidades que têm tentado contactar a redacção sem sucesso ao longo deste período, devido a uma situação que nos é completamente alheia. Apesar das dificuldades, O MIRANTE está a realizar todos os esforços para manter a sua actividade informativa.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar